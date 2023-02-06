Рафинья – самый результативный игрок Ла Лиги в 2023 году

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас крайне успешно начал новый год.

В первой половине сезона бразильца критиковали за не слишком выдающуюся для атакующего игрока результативность, однако с наступлением 2023 года всё резко изменилось: как отмечает Opta, на данном отрезке в активе Рафиньи восемь результативных действий (четыре гола и четыре ассиста) во всех турнирах – лучший показатель среди всех представителей Ла Лиги. В сегодняшнем поединке против «Севильи» (3:0) 26-летний футболист отметился забитым мячом и голевой передачей.

Рафинья Диас пополнил ряды «Барселоны» летом прошлого года, перебравшись из английского «Лидса» за 58 млн евро.