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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» хочет скорее продлить контракт с Дембеле из-за ситуации с отступными слухи

03 Февраля 2023 • 19:37 Комментировать
Барселона
...
Севилья
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05.02 23:00

«Барселона» хочет как можно скорее договориться с вингером Усманом Дембеле о продлении контракта. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

По данным источника, летом отступные по действующему контракту Усмана Дембеле снизятся со 100 до 50 миллионов евро. Эту сумму смогут выплатить практически все гранды, которые проявляют интерес к 25-летнему французу.

При этом «Барселона» позитивно смотрит на будущие переговоры. Усман Дембеле хочет продолжать выступать за клуб в ближайшие годы.

В сезоне 2022/2023 Усман Дембеле забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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