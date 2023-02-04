Хави рассказал, почему в Лиге чемпионов «Барселона» пропускала намного больше, чем в чемпионате.....

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре своей команды в обороне.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги каталонцы пропустили всего семь голов после 19 туров, однако в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов ворота команды поразили 12 раз, что стоило ей путёвки в 1/8 финала турнира.

«Почему в Лиге чемпионов мы пропускали гораздо чаще? Точного объяснения нет. Возможно, нам не хватало концентрации, также сказалось отсутствие ключевых игроков в центре защиты. Но я не хочу использовать это в качестве оправдания», – рассказал на пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых».