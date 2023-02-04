Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал, почему в Лиге чемпионов «Барселона» пропускала намного больше, чем в чемпионате

04 Февраля 2023 • 20:12 Комментировать (1)
Барселона
...
Севилья
1 1.30 X 5.30 2 10.00
05.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре своей команды в обороне.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги каталонцы пропустили всего семь голов после 19 туров, однако в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов ворота команды поразили 12 раз, что стоило ей путёвки в 1/8 финала турнира.

«Почему в Лиге чемпионов мы пропускали гораздо чаще? Точного объяснения нет. Возможно, нам не хватало концентрации, также сказалось отсутствие ключевых игроков в центре защиты. Но я не хочу использовать это в качестве оправдания», – рассказал на пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
04 Февраля 2023 в 20:25
Хави рассказал, почему в Лиге чемпионов «Барселона» пропускала намного больше, чем в чемпионате.....

а чего там рассказывать, в Лалиге сейчас и противников то нету толковых, способных навязать игру и атаку, а в ЛЧ играют более сильные команды, которые укатывали Барсу как хотели....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Осасуна Осасуна
1
1
2.60 3.10 3.05
Видео
Окончен
Эльче Эльче
Вильярреал Вильярреал
3
1
4.60 3.95 1.76
Видео
56 мин
Атлетико М Атлетико М
Хетафе Хетафе
0
0
1.45 4.10 9.20
Видео
04.02.23 в 23:00
Бетис Бетис
Сельта Сельта
2.22 3.20 3.60
Видео
05.02.23 в 16:00
Мальорка Мальорка
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.00 3.85 1.73
Видео
05.02.23 в 18:15
Жирона Жирона
Валенсия Валенсия
2.55 3.25 2.90
Видео
05.02.23 в 20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вальядолид Вальядолид
1.46 4.50 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
21:37 · Испания. Ла Лига
​«Мальорка» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 5 февраля 2023
20:53 · Испания. Ла Лига
Хави: «У «Барселоны» нет цели набрать 100 очков»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг хотел вернуться в «Барселону»
20:20 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна новая травма Азара
20:13 · Испания. Ла Лига
Хет-трик Мильи позволил «Эльче» победить в первый раз в сезоне
20:12 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, почему в Лиге чемпионов «Барселона» пропускала намного больше, чем в чемпионате 1
20:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:59 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» с «Осасуной» разошлись миром, проведя тайм в неполных составах
17:44 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» пожаловалась на «Барселону»
17:33 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я не ощущаю нас фаворитами Ла Лиги»
17:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реалу» никого не предлагали купить зимой»
16:56 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы должны быть терпеливы с Фати»
16:53 · Испания. Ла Лига
​Эррера больше не связан с «ПСЖ» официально
16:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Винисиус — отличный футболист, молодёжи нравятся такие игроки»
16:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Понятия не имею, продлит ли Кроос контракт»
Все новости
Рекомендуем