Хави: «Севилья» – очень сложный соперник, даже несмотря на результаты в этом сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча своей команды против «Севильи» в рамках чемпионата Испании. Напомним, андалузский клуб по ходу сезона сменил тренера, назначив Хорхе Сампаоли вместо Хулена Лопетеги. Сейчас команда идёт на 13 месте в турнирной таблице.

«Севилья» – очень сложный соперник, даже несмотря на результаты в этом сезоне. Сампаоли является отличным тренером и матч будет для нас довольно непростым», – заявил Хави на пресс-конференции.

«Барселона» сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с отрывом в пять очков от мадридского «Реала». Команда Хави в последний раз становилась чемпионом Испании в 2019 году.