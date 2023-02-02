В «Барселоне» определились с будущим Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не покинет клуб после завершения сезона.

Нидерландец мог перебраться в один из английских грандов ещё прошлым летом, но решил остаться в Каталонии. Несмотря на экономические трудности «сине-гранатовых», вынуждающие в срочном порядке сокращать расходы, де Йонг ни при каких обстоятельствах не уйдёт в предстоящее летнее трансферное окно, информирует Cadena SER. 25-летний хавбек убедил тренерский штаб и руководство клуба в своей незаменимости.

Действующий контракт Френки де Йонга рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.