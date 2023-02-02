Хави: «Рафинья никуда не уйдёт летом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что вингер Рафинья Диас не покинет команду следующим летом. Напомним, бразилец перебрался в стан «сине-гранатовых» перед началом нынешнего сезона из «Лидса».

«Рафинья никуда не уйдёт летом. У него есть полная поддержка со стороны клуба. Этого игрока часто критикуют, но он приносит нам много пользы. Мы очень ценим Рафинью», – сказал Хави на пресс-конференции.

Вчера 26-летний бразилец отметился голом в выездном матче против «Бетиса» в рамках чемпионата Испании. В общем и целом на счету Рафиньи 3 гола и 3 результативные передачи в Ла Лиге.