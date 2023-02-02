Стало известно, при каком условии Серхи Роберто продлит контракт с «Барселоной»

«Барселона» не договорилась о новом контракте с правым защитником Серхи Роберто.

30-летний футболист отказался поставить подпись под предложенным договором, о чём в четверг сообщили испанские СМИ. Согласно информации Relevo, Роберто хочет продлить соглашение с «Барселоной» на один год, но выступает против включения в сделку опции автоматического продления ещё на один сезон, на которой настаивает клуб.

Действующий контракт Серхи Роберто истекает уже в июне текущего года. В активе испанца два забитых мяча и две результативные передачи в 18 поединках за «Барселону» в нынешней кампании.