По чемпионскому графику: «Барселона» разделалась с «Севильей» во втором тайме и оторвалась от «Реала» на 8 очков

Уже зная результат матча мадридского «Реала», «Барселона» в предпоследнем матче 20-го тура Примеры принимала «Севилью».

В былые сезоны «Севилья» регулярно попадала в Лигу чемпионов или в Лигу Европы, которую выигрывала несколько раз, а теперь она скромно бредёт где-то во второй части таблицы. К отчётному матчу андалусийский клуб подходил на пятнадцатом месте, опережая зону вылета всего на два очка. И задачи совсем другого порядка решает сейчас «Барселона». Команда Хави уверенно возглавляет пелотон, а очередная осечка «Реала» (на сей раз «сливочные» проиграли «Мальорке») открывала перед «сине-гранатовых» перспективу оторваться от своего извечного мадридского соперника уже на восемь очков.

Уже в районе пятой минуты Хави пришлось делать вынужденную замену, поскольку Бускетс получил травму в столкновении с Эн-Несири. Вместо него на поле появился Кесси. Что касается характера игры, то «Барселона» безраздельно владела территорией, но «Севилья» наверняка именно к такому и готовилась. На семнадцатой минуте Левандовски на правом полуфланге открылся под скидку от Гави и нанёс удар с острого угла, но Гудель и Буну поработали над тем, чтобы перевести мяч на корнер. Угловой исполнил Педри, подав на дальнюю штангу, откуда Араухо пробил головой рядом со створом.

Ближе к отметке получаса игры Левандовски прикладывался по воротам с приличной дистанции вновь после передачи Гави, и тут Буну в прыжке здорово выручил свою команду. Пережив отрезок, когда она вообще не помышляла о рейдах на чужую половину поля, «Севилья» несколько отодвинула игру от своих ворот. В концовке тайма хозяева вновь поддавили, однако, впрочем, гости выстояли, хоть Гудель разок и срезал мяч почти что в свои ворота после подачи Альбы. Промежуточный итог перед перерывом – нулевая ничья.

Воплотить своё преимущество в осязаемую сущность «Барселоне» удалось на 58-й минуте. И как бы вы думали, кто сделал голевую передачу? Франк Кесси, который мог и не появиться на поле, если бы не травма Бускетса. Получив пас от Рафиньи Диаса, Кесси выдержал гроссмейстерскую паузу, собрав на себя троих оппонентов, и выкатил на Альбу, оказавшегося полностью готовым поразить дальний угол (1:0). Спустя же ещё десять с небольшим минут Рафинья прострелил справа, Левандовски благоразумно не стал трогать мяч, и на левой штанге его переправил в пустой створ Гави (2:0).

Левандовски не хотел уходить с поля без забитого гола, однако со штрафного он не попал в левый угол. Но крупным счёт всё равно стал – усилиями его партнёров. Де Йонг закинул влево Альбе, тот прострелил с падением, а Рафинья Диас проткнул мяч в цель мимо Буну (3:0). «Севилья» не смогла держать оборонительные смычки стабильными во вором тайме, и «Барселона» с удовольствием разделалась со своим соперником, попутно оторвавшись от хандрящего «Реала» уже на восемь баллов.

Кирилл Иванцов