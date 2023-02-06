По чемпионскому графику: «Барселона» разделалась с «Севильей» во втором тайме и оторвалась от «Реала» на 8 очков

Уже зная результат матча мадридского «Реала», «Барселона» в предпоследнем матче 20-го тура Примеры принимала «Севилью».
|(1:0) Альба Жорди58'
|(2:0) Гави71'
|(3:0) Рафинья Диас79'
В былые сезоны «Севилья» регулярно попадала в Лигу чемпионов или в Лигу Европы, которую выигрывала несколько раз, а теперь она скромно бредёт где-то во второй части таблицы. К отчётному матчу андалусийский клуб подходил на пятнадцатом месте, опережая зону вылета всего на два очка. И задачи совсем другого порядка решает сейчас «Барселона». Команда Хави уверенно возглавляет пелотон, а очередная осечка «Реала» (на сей раз «сливочные» проиграли «Мальорке») открывала перед «сине-гранатовых» перспективу оторваться от своего извечного мадридского соперника уже на восемь очков.
Уже в районе пятой минуты Хави пришлось делать вынужденную замену, поскольку Бускетс получил травму в столкновении с Эн-Несири. Вместо него на поле появился Кесси. Что касается характера игры, то «Барселона» безраздельно владела территорией, но «Севилья» наверняка именно к такому и готовилась. На семнадцатой минуте Левандовски на правом полуфланге открылся под скидку от Гави и нанёс удар с острого угла, но Гудель и Буну поработали над тем, чтобы перевести мяч на корнер. Угловой исполнил Педри, подав на дальнюю штангу, откуда Араухо пробил головой рядом со створом.
Ближе к отметке получаса игры Левандовски прикладывался по воротам с приличной дистанции вновь после передачи Гави, и тут Буну в прыжке здорово выручил свою команду. Пережив отрезок, когда она вообще не помышляла о рейдах на чужую половину поля, «Севилья» несколько отодвинула игру от своих ворот. В концовке тайма хозяева вновь поддавили, однако, впрочем, гости выстояли, хоть Гудель разок и срезал мяч почти что в свои ворота после подачи Альбы. Промежуточный итог перед перерывом – нулевая ничья.
Воплотить своё преимущество в осязаемую сущность «Барселоне» удалось на 58-й минуте. И как бы вы думали, кто сделал голевую передачу? Франк Кесси, который мог и не появиться на поле, если бы не травма Бускетса. Получив пас от Рафиньи Диаса, Кесси выдержал гроссмейстерскую паузу, собрав на себя троих оппонентов, и выкатил на Альбу, оказавшегося полностью готовым поразить дальний угол (1:0). Спустя же ещё десять с небольшим минут Рафинья прострелил справа, Левандовски благоразумно не стал трогать мяч, и на левой штанге его переправил в пустой створ Гави (2:0).
Левандовски не хотел уходить с поля без забитого гола, однако со штрафного он не попал в левый угол. Но крупным счёт всё равно стал – усилиями его партнёров. Де Йонг закинул влево Альбе, тот прострелил с падением, а Рафинья Диас проткнул мяч в цель мимо Буну (3:0). «Севилья» не смогла держать оборонительные смычки стабильными во вором тайме, и «Барселона» с удовольствием разделалась со своим соперником, попутно оторвавшись от хандрящего «Реала» уже на восемь баллов.
Кирилл Иванцов
Рафинья был лучшим сегодня, Лёва был полезен, оттягивал на себя внимание защитников. Гави хорош. Альба тоже красиво выбежал к воротам. все хорошо отыграли.
всех cules - с победой! 8 очков - отрыв хороший, но пока праздновать рано. нужно сохранять темп.
+8!
Если Барса будет играть как сегодня в оставшихся матчах, то шансы хорошие. А если будут привозить 2-3 выхода 1на1, ну не сможет немец всё задефать, пока просто везет. наверно матчей 5 выиграли только благодаря ему, если не больше.
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