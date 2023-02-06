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По чемпионскому графику: «Барселона» разделалась с «Севильей» во втором тайме и оторвалась от «Реала» на 8 очков

06 Февраля 2023 • 00:57 Комментировать (7)
Барселона
3:0
Севилья
окончен

Уже зная результат матча мадридского «Реала», «Барселона» в предпоследнем матче 20-го тура Примеры принимала «Севилью».

Протокол игры  
Барселона3:0Севилья
(1:0) Альба Жорди58'  
(2:0) Гави71'  
(3:0) Рафинья Диас79'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд 80' (Фати Ансу ( 80') Кристенсен АндреасАльба Жорди 83' (Бальде Алехандро ( 83') ПедриБускетс Серхио 8' (Кесси Франк ( 8') Де Йонг ФренкиРафинья Диас 84' (Торрес Ферран ( 84') Левандовски РобертГави 80' (Алонсо Маркос ( 80')
Запасные: Пенья ИньякиГарсия ЭрикРоберто СерхиТенас Арнау
Буну ЯссинБаде ЛуакГудель НеманьяРекик КаримМонтьель ГонсалоАкунья Маркос 65' (Окампос Лукас ( 65') Торрес Оливер 46' (Ламела Эрик ( 46') Гуйе Папе 83' (Фернандо Режес ( 83') Хордан Хоан  75'Ракитич Иван  45'Эн-Несири Юссеф 46' (Хиль Бриан ( 46')
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиФлорес АльбертоСусо ХесусАльварес КарлосМир Рафа
05 февраля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

В былые сезоны «Севилья» регулярно попадала в Лигу чемпионов или в Лигу Европы, которую выигрывала несколько раз, а теперь она скромно бредёт где-то во второй части таблицы. К отчётному матчу андалусийский клуб подходил на пятнадцатом месте, опережая зону вылета всего на два очка. И задачи совсем другого порядка решает сейчас «Барселона». Команда Хави уверенно возглавляет пелотон, а очередная осечка «Реала» (на сей раз «сливочные» проиграли «Мальорке») открывала перед «сине-гранатовых» перспективу оторваться от своего извечного мадридского соперника уже на восемь очков.

Уже в районе пятой минуты Хави пришлось делать вынужденную замену, поскольку Бускетс получил травму в столкновении с Эн-Несири. Вместо него на поле появился Кесси. Что касается характера игры, то «Барселона» безраздельно владела территорией, но «Севилья» наверняка именно к такому и готовилась. На семнадцатой минуте Левандовски на правом полуфланге открылся под скидку от Гави и нанёс удар с острого угла, но Гудель и Буну поработали над тем, чтобы перевести мяч на корнер. Угловой исполнил Педри, подав на дальнюю штангу, откуда Араухо пробил головой рядом со створом.

Ближе к отметке получаса игры Левандовски прикладывался по воротам с приличной дистанции вновь после передачи Гави, и тут Буну в прыжке здорово выручил свою команду. Пережив отрезок, когда она вообще не помышляла о рейдах на чужую половину поля, «Севилья» несколько отодвинула игру от своих ворот. В концовке тайма хозяева вновь поддавили, однако, впрочем, гости выстояли, хоть Гудель разок и срезал мяч почти что в свои ворота после подачи Альбы. Промежуточный итог перед перерывом – нулевая ничья.

Воплотить своё преимущество в осязаемую сущность «Барселоне» удалось на 58-й минуте. И как бы вы думали, кто сделал голевую передачу? Франк Кесси, который мог и не появиться на поле, если бы не травма Бускетса. Получив пас от Рафиньи Диаса, Кесси выдержал гроссмейстерскую паузу, собрав на себя троих оппонентов, и выкатил на Альбу, оказавшегося полностью готовым поразить дальний угол (1:0). Спустя же ещё десять с небольшим минут Рафинья прострелил справа, Левандовски благоразумно не стал трогать мяч, и на левой штанге его переправил в пустой створ Гави (2:0).

Левандовски не хотел уходить с поля без забитого гола, однако со штрафного он не попал в левый угол. Но крупным счёт всё равно стал – усилиями его партнёров. Де Йонг закинул влево Альбе, тот прострелил с падением, а Рафинья Диас проткнул мяч в цель мимо Буну (3:0). «Севилья» не смогла держать оборонительные смычки стабильными во вором тайме, и «Барселона» с удовольствием разделалась со своим соперником, попутно оторвавшись от хандрящего «Реала» уже на восемь баллов.

Кирилл Иванцов

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Барселона Севилья Чемпионат Испании Ла Лига Примера
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Комментарии (7)
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kozlov_873
06 Февраля 2023 в 01:38
Интересно, а что по этому матчу скажет нам stavka-prognoz точка ru?
pol-black
06 Февраля 2023 в 01:16
достаточно лёгкий матч получился. до первого гола было опасение, что не забьют барсы. хорошо севильцы оборонялись. но после гола гости начали раскрываться, а после второго практически встали. усталость сказалась всё же.
Рафинья был лучшим сегодня, Лёва был полезен, оттягивал на себя внимание защитников. Гави хорош. Альба тоже красиво выбежал к воротам. все хорошо отыграли.
всех cules - с победой! 8 очков - отрыв хороший, но пока праздновать рано. нужно сохранять темп.
redwhite1959
06 Февраля 2023 в 01:09
В первом тайме "Барса" играла очень медленно и академично, а потому остроты у ворот гостей не было. Похоже в перерыве Хави "вправил мозги" своим подопечным, и во втором тайме они стали ВСЁ делать на поле быстрее - и двигаться сами и двигать мяч. В результате "дожали" севильцев и при этом с крупным счётом. Отсутствие Бускетса СОВСЕМ не сказалось на игре команды. Более того - вышедший на замену вместо него Кесси отдал Альбе на первый гол эстетский пас. Не уверен что такой смог бы отдать Бускетс. В целом - во втором тайме "Барса" показала свой РЕАЛЬНЫЙ потенциал! Не понравился только Кунде - выглядел инородным телом в составе хозяев - много ошибался в простых ситуациях и СОВСЕМ не обострял на своём фланге игру - в отличии от Альбы на противоположной бровке.
Bartimeus
06 Февраля 2023 в 01:03
Внушительно. После 1:0 прям загорелись и побежали как в лучшие годы. А Севилья наоборот развалилась. Альба, Рафинья, Гави лучшие. Хотя все молодцы, в защите в кой-то веки спокойно, не пришлось Теру тащить.
+8!
Sergey999
06 Февраля 2023 в 01:11
С чемпионством)
pol-black
06 Февраля 2023 в 01:18
не каркай )))
Bartimeus
06 Февраля 2023 в 02:00
да ты запарил каждый раз это писать) еще куча матчей. пока у Барсы стабильность только в результате, а так по сути в каждом матче проблемы, просто Тер Штеген тащит все. вообще это странно даже, в предыдущие 2-3 сезона любая ошибка наказывалась соперником, а тут при любой игре берут 3 очка.
Если Барса будет играть как сегодня в оставшихся матчах, то шансы хорошие. А если будут привозить 2-3 выхода 1на1, ну не сможет немец всё задефать, пока просто везет. наверно матчей 5 выиграли только благодаря ему, если не больше.
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