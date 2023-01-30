«Севилья» не заинтересована в Дзаньоло

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не перейдёт в «Севилью».

Римляне намеревались расстаться с 23-летним игроком в январе, узнав о его желании поскорее сменить клубную прописку, однако договориться с кем-либо о продаже так и не удалось. Интерес к Дзаньоло приписывался множеству представителей ведущих европейских чемпионатов, включая «Севилью». По информации инсайдера Николо Скиры, испанцы не претендуют на игрока и не будут вести по нему переговоров, поскольку не видят для него подходящей роли в своих построениях.

Интерес к Николо Дзаньоло проявляли «Тоттенхэм» и «Милан», так и не сумевшие согласовать с «Ромой» условия сделки.