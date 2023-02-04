Сампаоли — о трансферном рынке: «Игроки словно банки помидоров»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о ситуации, которая сейчас сложилась на трансферном рынке.

Аргентинский специалист возмутился тем фактом, что на рынке к игрокам относятся как к вещам.

«Когда я смотрю на игроков, я обычно вижу людей, для рынка же они просто товары. Они словно банки помидоров. Иногда их покупают за огромные деньги, а через шесть месяцев отдают в аренду бесплатно», — цитирует Сампаоли AS.

Напомним, что самым активным клубом на рынке в зимнее трансферное окно стал лондонский «Челси», потративший на новых футболистов в общей сложности около 330 миллионов евро. Самой дорогой покупкой английского клуба стал аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, за которого «синие» заплатили португальской «Бенфике» рекордные для себя и Английской премьер-лиги 121 миллион евро.