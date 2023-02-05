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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не проигрывает «Севилье» на своём поле с 2002 года

05 Февраля 2023 • 23:35 Комментировать (1)
Барселона
2:0
Севилья
1 1.32 X 5.30 2 10.00
2-й тайм

«Барселона» может продлить впечатляющую серию в поединках с «Севильей».

В эти минуты «сине-гранатовые» принимают «Севилью» на «Камп Ноу» в рамках Ла Лиги. Согласно информации Opta, сегодня «Барселона» может продлить беспроигрышную серию в домашних встречах чемпионата с «Севильей» до 20 матчей. Последняя неудача каталонцев датирована 2002 годом (0:3), когда нынешний рулевой команды Хави Эрнандес выходил на поле в качестве игрока. В последующих битвах «Барселона» победила 16 раз, ещё трижды была зафиксирована ничья.

В случае сегодняшней победы каталонский гранд упрочит лидерство в таблице и увеличит отрыв от мадридского «Реала» до восьми очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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Комментарии (1)
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redwhite1959
05 Февраля 2023 в 23:58
Что за игрок Кунде? Все пасы назад ближнему((
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