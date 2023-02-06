Хави – о результативности Рафиньи: «Я и раньше в нём не сомневался»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о форме вингера Рафиньи Диаса.

В первой половине сезона 26-летний бразилец не славился высокой результативностью, за что нередко критиковался испанской прессой, а с начала 2023 года отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами в десяти встречах.

«Рафинья начал много забивать и ассистировать, в последних матчах он превзошёл самого себя. Однако я не сомневался в нём и ранее – он преуспевал в других аспектах. Он был и остаётся важным игроком. Он приносит много пользы команде, даже когда не участвует в голах напрямую», – заявил Хави на пресс-конференции после матча с «Севильей» (3:0), в котором Рафинья записал себе в актив гол и ассист.