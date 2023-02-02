Серхи Роберто близок к продлению контракта с «Барселоной»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто должен остаться в команде на следующий сезон. По информации от издания Sport, испанец должен подписать соглашение сроком на один год с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, нынешний контракт Роберто с «Барселоной» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ранее руководство «сине-гранатовых» склонялось к тому, чтобы не продлевать соглашение со своим воспитанником, но в последнее время позиция клуба изменилась.

В нынешнем сезоне на счету Роберто два гола в чемпионате Испании в 12 матчах. Футболист дебютировал за клуб ещё в сезоне-2010/11.