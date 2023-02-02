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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто близок к продлению контракта с «Барселоной»

02 Февраля 2023 • 14:28 Комментировать
Барселона
...
Севилья
05.02 23:00

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто должен остаться в команде на следующий сезон. По информации от издания Sport, испанец должен подписать соглашение сроком на один год с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, нынешний контракт Роберто с «Барселоной» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ранее руководство «сине-гранатовых» склонялось к тому, чтобы не продлевать соглашение со своим воспитанником, но в последнее время позиция клуба изменилась.

В нынешнем сезоне на счету Роберто два гола в чемпионате Испании в 12 матчах. Футболист дебютировал за клуб ещё в сезоне-2010/11.

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Барселона Серхи Роберто
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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