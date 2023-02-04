​«Севилья» пожаловалась на «Барселону»

«Севилья» опубликовала заявление на страницах своего официального сайта. Андалузский клуб пожаловался на действия «Барселоны» - каталонцы запретили продажу билетов на матч Ла Лиги фанатам «Севильи», а также запретили проход на «Камп Ноу» болельщикам с атрибутикой андалузцев.

При покупке билета на матч «Барселоны» и «Севильи» фанаты видят следующее сообщение: «Покупка для фанатов «Севильи» запрещена. Болельщикам в форме «Севильи» или с атрибутикой «Севильи» будет отказано в доступе на стадион».

Свою жалобу «Севилья» направила в Ла Лигу.

«Барселона» и «Севилья» должны провести матч чемпионата Испании в воскресенье, 5 февраля.