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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» потеряла Бускетса на 2-3 недели

06 Февраля 2023 • 00:11 Комментировать
Барселона
2:0
Севилья
1 1.32 X 5.30 2 10.00
2-й тайм

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вряд ли поможет своей команде в ближайших матчах.

Из-за повреждения 34-летний капитан «сине-гранатовых» был вынужден уступить место на поле Франку Кесси уже на восьмой минуте поединка Ла Лиги против «Севильи». Согласно сведениям журналиста Адриана Альбетса, окружение хавбека считает, что на восстановление ему потребуется порядка двух-трёх недель. В скором времени футболист пройдёт медицинские обследования для выявления точного диагноза.

Серхио Бускетс провёл 27 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешней кампании. В его активе одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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