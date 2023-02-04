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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Я не ощущаю нас фаворитами Ла Лиги»

04 Февраля 2023 • 17:33 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.30 X 5.30 2 10.00
05.02 23:00

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о статусе «блауграны» в чемпионской гонке испанской Ла Лиги.

«Я не ощущаю нас фаворитами, скорее одними из претендентов на титул. Мы соревнуемся с действующим победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов. Мы будем бороться за чемпионство до последнего или предпоследнего тура», – цитирует чемпиона мира и Европы издание Marca. По словам специалиста, каждая неделя является ключевой в борьбе за титул. Также Хави отметил, что доволен положением коллектива в таблице, учитывая отрыв от «Реала» в пять баллов.

Напомним, что «Барселона» не становилась чемпионом Испании с 2019 года, лидируя в нынешнем розыгрыше Ла Лиги после первой половины чемпионата.

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Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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