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Чемпионат Испании. Ла Лига

ФИФА не примет апелляцию «Барселоны» по трансферу Хулиана Араухо

05 Февраля 2023 • 01:26 Комментировать
Барселона
...
Севилья
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Через 21 ч. 4 мин.

Правый защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо не перейдёт в «Барселону».

Напомним, что каталонский клуб опоздал с оформлением документов по 21-летнему игроку на 18 секунд. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ФИФА не примет апелляцию «Барселоны» – переход точно не состоится в ближайшее время. Однако каталонский клуб продолжит следить за мексиканцем и, вероятно, попробует подписать его в будущем.

Хулиан Араухо провёл 98 матчей в МЛС, отметившись одним забитым мячом и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого латераля в 6 млн евро.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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