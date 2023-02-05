ФИФА не примет апелляцию «Барселоны» по трансферу Хулиана Араухо

Правый защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо не перейдёт в «Барселону».

Напомним, что каталонский клуб опоздал с оформлением документов по 21-летнему игроку на 18 секунд. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ФИФА не примет апелляцию «Барселоны» – переход точно не состоится в ближайшее время. Однако каталонский клуб продолжит следить за мексиканцем и, вероятно, попробует подписать его в будущем.

Хулиан Араухо провёл 98 матчей в МЛС, отметившись одним забитым мячом и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого латераля в 6 млн евро.