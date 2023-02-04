Хави: «Бускетс скоро определится с будущим»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Серхио Бускетса. Напомним, контракт хавбека с «сине-гранатовыми» заканчивается в конце сезона, но футболист ещё не определился со своим будущим. В услугах испанца проявляет интерес «Интер» Майами, выступающий в МЛС.

«Бускетс скоро определится с будущим. Я не знаю, будет ли он в команде в следующем сезоне. Всё зависит от него. Он заслуживает сам решить, чего хочет», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» просит Бускетса продлить контракт со значительным понижением зарплаты. Футболист пока не принял решение, стоит ли ему оставаться на «Камп Ноу».