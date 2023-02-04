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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Бускетс скоро определится с будущим»

04 Февраля 2023 • 15:19 Комментировать
Барселона
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Севилья
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05.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Серхио Бускетса. Напомним, контракт хавбека с «сине-гранатовыми» заканчивается в конце сезона, но футболист ещё не определился со своим будущим. В услугах испанца проявляет интерес «Интер» Майами, выступающий в МЛС.

«Бускетс скоро определится с будущим. Я не знаю, будет ли он в команде в следующем сезоне. Всё зависит от него. Он заслуживает сам решить, чего хочет», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» просит Бускетса продлить контракт со значительным понижением зарплаты. Футболист пока не принял решение, стоит ли ему оставаться на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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