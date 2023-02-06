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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о 8 очках отрыва от «Реала»: «Сейчас это ничего не значит»

06 Февраля 2023 • 01:49 Комментировать
Барселона
3:0
Севилья
окончен

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал очередную победу команды.

«Сине-гранатовые» обыграли «Севилью» (3:0) и продлили победную серию в Ла Лиге до пяти матчей. Отрыв от мадридского «Реала» в турнирной таблице теперь составляет восемь очков.

«Мы довольны сегодняшней игрой, но впереди у нас долгий путь. Выиграть сегодня было особенно важно, так как все наши преследователи оступились.

Сегодня мы здорово смотрелись против соперника, играющего очень низким блоком, что не может не радовать. Череда удачных матчей вселяет в нас уверенность. Отрыв от «Реала» пока ничего не значит – нужно продолжать, нам нельзя останавливаться», – заявил Хави в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Севилья Хави Эрнандес
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