Хави: «Мы должны быть терпеливы с Фати»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о будущем Ансу Фати в футболке «блауграны» на фоне интереса других команд.

«Мы должны быть терпеливы с ним, у него всё будет хорошо. Мы уверены в нём. У Фати потрясающий характер, и он является ценным игроком для клуба», — цитирует чемпиона мира и Европы издание Mundo Deportivo. Хави отметил, что молодому нападающему нужно время, поэтому сейчас не имеют смысла разговоры о возможной продаже игрока испанской сборной.

Напомним, что Фати является воспитанником «Барселоны». Во время зимнего трансферного окна ходили слухи о возможном переходе Ансу в «Манчестер Юнайтед».