Хави: «У «Барселоны» нет цели набрать 100 очков»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о перспективах своей команды в чемпионате.

После первого круга «сине-гранатовые» имеют в своём активе 50 набранных очков – на пять больше, чем у идущего вторым «Реала». Повторив тот же результат во второй половине кампании, каталонцы достигнут отметки в 100 баллов.

«Меня не беспокоит, наберёт ли «Барселона» 100 очков в Ла Лиге. Конечно, будет замечательно, если мы сравняемся с рекордом по набранным очкам, но наша цель – выиграть лигу. Я буду рад, если мы станем чемпионами с 70 баллами», – заявил Хави на пресс-конференции в преддверии матча с «Севильей», который состоится в воскресенье.