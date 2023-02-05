Бускетс получил травму в матче с «Севильей» и покинул поле

Ветеран «Барселоны» Серхио Бускетс вынужден покинуть поле из-за полученной травмы. Эпизод случился в самом начале встречи – на четвёртой минуте.

Судя по всему, опорник получил мышечную травму после столкновения с игроком соперника. Вместо него на поле вышел Франк Кессье, а сам Бускетс покинул газон «Камп Ноу» в сопровождении медиков.

Напомним, победив сегодня, «Барселона» сможет оторваться от мадридского «Реала» в турнирной таблице АПЛ аж на восемь баллов, так как «сливочные» сегодня сенсационно уступили «Мальорке». На данный момент у «сине-гранатовых» 51 очко, у «Реала» - 45.

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