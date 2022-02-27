Хави – о матче с «Атлетиком»: «Нам будет очень сложно»

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами перед матчем против «Атлетика» из Бильбао.

«У них сильная команда, не думаю, что она сильно изменилась с нашей последней встречи. Марселино является отличным тренером, который обладает физически сильными игроками. Нам будет очень сложно.

Конечно, мы стали сильнее после последнего матча с «Атлетиком». Мы улучшили многие аспекты игры, стали лучше двигать мяч. У нас есть уверенность, мы прибавляем от игры к игре, но нельзя расслабляться», - сказал Хави на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится уже сегодня, 27 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.