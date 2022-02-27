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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о матче с «Атлетиком»: «Нам будет очень сложно»

27 Февраля 2022 • 00:18 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1.55 4.05 6.10
Через 21 ч. 14 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами перед матчем против «Атлетика» из Бильбао.

«У них сильная команда, не думаю, что она сильно изменилась с нашей последней встречи. Марселино является отличным тренером, который обладает физически сильными игроками. Нам будет очень сложно.

Конечно, мы стали сильнее после последнего матча с «Атлетиком». Мы улучшили многие аспекты игры, стали лучше двигать мяч. У нас есть уверенность, мы прибавляем от игры к игре, но нельзя расслабляться», - сказал Хави на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится уже сегодня, 27 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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27.02  20:30 Реал Сосьедад ... Осасуна 1.72 3.70 5.40
27.02  23:00 Барселона ... Атлетик Б 1.63 4.20 5.40
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