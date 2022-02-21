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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг не собирается покидать «Барселону»

21 Февраля 2022 • 23:22 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1.57 4.00 6.10
27.02 23:00

На днях полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, который подвергся огромному шквалу критики в текущем сезоне, дал интервью по поводу своего пребывания в Каталонии. Голландец открыто заявил, что он данный момент не задумывается об уходе из команды.

В связи с этим, испанская пресса поделилась деталями его сотрудничества с «сине-гранатовыми». Оказывается, де Йонг еще раньше говорил руководству клуба о своем нежелании покидать коллектив, даже несмотря на определенные игровые проблемы, передает El Nacional.

Интерес к хавбеку проявляли сразу несколько представителей английской Премьер-лиги. В частности, игрока сватали в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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