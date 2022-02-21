Френки де Йонг не собирается покидать «Барселону»

На днях полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, который подвергся огромному шквалу критики в текущем сезоне, дал интервью по поводу своего пребывания в Каталонии. Голландец открыто заявил, что он данный момент не задумывается об уходе из команды.

В связи с этим, испанская пресса поделилась деталями его сотрудничества с «сине-гранатовыми». Оказывается, де Йонг еще раньше говорил руководству клуба о своем нежелании покидать коллектив, даже несмотря на определенные игровые проблемы, передает El Nacional.

Интерес к хавбеку проявляли сразу несколько представителей английской Премьер-лиги. В частности, игрока сватали в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».