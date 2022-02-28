Хави сравнил Педри с Иньестой

Наставник «Барселоны» Хави доволен выступлением своих подопечных в матче с «Атлетиком», в котором «блауграна» одержала свою самую крупную победу в текущем сезоне, забив сопернику четыре безответных мяча. Хотя Педри не отдавал непосредственные голевые передачи и не забил голов, именно он был главной звездой вечера, сорвав аплодисменты несколькими эффектными моментами. Особенно красивым был его обыгрыш Баленсиаги на 80-й минуте матча.

- Он напоминает мне Иньесту. Как он понимает игру, как он двигается между линиями, как он располагается на поле. Если говорить о чистом таланте, то Педри - просто лучший в мире. Невероятный игрок, я редко видел таких, - откровенничает Хави, слова которого приводит Marca.