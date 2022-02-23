«Челси» и «ПСЖ» заинтересованы в бесплатном трансфере Дембеле

24-летний вингер «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клубную прописку летом на правах свободного агента.

Явный интерес к французу проявляет «Челси». Томас Тухель, возглавляющий лондонский клуб, знаком с Дембеле по совместной работе в дортмундской «Боруссии». Сообщается, что немецкий специалист высоко оценивает способности нападающего.

Другой претендент на подписание Усмана – французский «ПСЖ» – поддерживает активный диалог с футболистом ещё с января. Об этом стало известно 90min.

Впрочем, уход Дембеле из «Барселоны» пока не предрешён. Его истекающий контракт ещё может быть продлён, однако такой сценарий, как утверждает источник, видится маловероятным.