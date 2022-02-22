Неймар признался, что три года назад хотел вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий Неймар в 2017 году перешел в парижский «ПСЖ», и это стало самым дорогим трансфером в истории футбола. Перед этим он провел четыре года в «Барселоне», в которой выиграл все возможные трофеи в европейском футболе. С «ПСЖ» с этим пока что сложнее, и Неймар признался - в какой-то момент он даже мечтал о возвращении в «Барсу».

- В 2019 году я жаждал вернуться в «Барселону», предпринимались усилия, но не получилось. А сейчас Месси пришел сюда, и я рад. Мы прекрасно работаем вместе, мы друзья, - цитирует Неймара французский журналист Адриен Гренье.

В нынешнем сезоне на счету Неймара четыре гола в шестнадцати проведенных матчах во всех турнирах, в которых участвует «ПСЖ».