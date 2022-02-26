«Барселона» провела тайные переговоры с агентом Холанна и Мазрауи

Агент Мино Райола провёл тайную встречу в Монако с представителями «Барселоны» по поводу будущего своих клиентов – нападающего Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» и правого защитника Нуссаира Мазрауи из «Аякса».

Интересы «Барселоны» в беседе с Райолой представляли президент каталонского клуба Жоан Лапорта и спортивный советник Хорди Кройф. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Стоимость Эрлинга Холанна, согласна пункту в соглашении с «Боруссией», составляет порядка 75 млн евро. Нуссаир Мазрауи летом станет свободным агентом, поскольку его контракт с «Аяксом» истекает в июне.