Ферран Торрес: «Я способен конкурировать с Мбаппе и Холанном»

Новичок «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о своих амбициях и в очередной раз отметил, что нисколько не сомневается в верности решения уйти из «Манчестер Сити».

«Смогу ли я стать новой суперзвездой, как Мбаппе и Холанн? Мне под силу соперничать с ними. Я знаю, что могу многого достичь, – заявил 21-летний вингер. – «Барселона» – лучший клуб мира. Я мечтал играть здесь. Когда я узнал, что Хави [главный тренер «Барселоны»] лично заинтересован в трансфере, у меня не осталось никаких сомнений», – цитирует испанца Mundo Deportivo.

Ферран Торрес перебрался в каталонский клуб из английского «Манчестер Сити» в январе. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 55 млн евро.

С момента перехода нападающий сборной Испании отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 7 играх за «сине-гранатовых».