Клубы МЛС продолжают попытки заполучить Бускетса

33-летний полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может отправиться продолжать свою карьеру в американскую лигу МЛС. Уже ближайшим летом испанец может оказаться в Америке. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы МЛС уже предпринимали попытки заполучить Бускетса летом 2021 года, однако тогда футболист отказался покидать свой родной клуб «Барселону», котором провёл всю свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 2007 году.

Отмечается, что главным претендентом на Бускетса является «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Действующий контракт Серхио с «Барселоной» рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро порталом Transfermarkt.