«Барселона» разгромила «Атлетик»

В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Атлетик» из Бильбао.

«Барселона» гораздо активнее играла в первом тайме и заслуженно повела в счёте. На 37-й минуте встречи Обамеянг оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. На 73-й минуте Дембеле удвоил преимущество, поразив «девятку» ворот «Атлетика». Избежать разгрома баскам не удалось, на 90-й минуте Люк де Йонг откликнулся на подачу Дембеле и головой отправил мяч в сетку, в компенсированное время точку в матче поставил Депай. 4:0 «Барселона».

«Барселона» поднялась на четвёртое место, а «Атлетик» остался на восьмой строчке.