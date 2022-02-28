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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» разгромила «Атлетик»

28 Февраля 2022 • 00:56 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Атлетик» из Бильбао.

«Барселона» гораздо активнее играла в первом тайме и заслуженно повела в счёте. На 37-й минуте встречи Обамеянг оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. На 73-й минуте Дембеле удвоил преимущество, поразив «девятку» ворот «Атлетика». Избежать разгрома баскам не удалось, на 90-й минуте Люк де Йонг откликнулся на подачу Дембеле и головой отправил мяч в сетку, в компенсированное время точку в матче поставил Депай. 4:0 «Барселона».

«Барселона» поднялась на четвёртое место, а «Атлетик» остался на восьмой строчке.

 
Барселона 4:0Атлетик Б
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик37'   
(2:0) Дембеле Усман73'   
(3:0) Де Йонг Люк90'   
(4:0) Депай Мемфис90'   
Тер Штеген Марк-АндреАлвес ДаниэлАраухо РональдПике Херард   70'Дест СерджиноГави  67' (Де Йонг Френки (  67') Бускетс Серхио   48'  87' (Гонсалес Нико (  87') ПедриТраоре Адама  82' (Депай Мемфис (  82') Обамеянг Пьер-Эмерик  86' (Де Йонг Люк (  86') Торрес Ферран  67' (Дембеле Усман (  67')
Запасные: Брайтвайт МартинПуч РикардГарсия ЭрикЛенгле КлеманНето МурараМингеса ОскарТенас Арнау
Унай СимонЛекуе ИньигоВивиан ДаниэльЙерай Альварес  46' (Сансет Ойян (  46') Баленсиага Микель   54'Саррага Ойер  67' (Гарсия Дани (  67') Венседор УнайВесга Микель  67' (Уильямс Нико (  67') Серрано НикоГарсия Рауль  46' (Иньиго Мартинес (  46') Вильялибре Асьер  77' (Уильямс Иньяки (  77')
Запасные: Петхарроман АлексЮри БерчичеАгиррезабала ЖульенНуньес УнайМуньяин ИкерКапа АндерДе Маркос Оскар
27 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Осасуна 1.85 3.30 5.00
окончен Барселона 4:0 Атлетик Б 1.50 4.20 7.20
28.02  23:00 Гранада ... Кадис 1.83 3.60 4.60
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