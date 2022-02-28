«Барселона» разгромила «Атлетик»

В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Атлетик» из Бильбао.
«Барселона» гораздо активнее играла в первом тайме и заслуженно повела в счёте. На 37-й минуте встречи Обамеянг оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. На 73-й минуте Дембеле удвоил преимущество, поразив «девятку» ворот «Атлетика». Избежать разгрома баскам не удалось, на 90-й минуте Люк де Йонг откликнулся на подачу Дембеле и головой отправил мяч в сетку, в компенсированное время точку в матче поставил Депай. 4:0 «Барселона».
«Барселона» поднялась на четвёртое место, а «Атлетик» остался на восьмой строчке.
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик37'
|(2:0) Дембеле Усман73'
|(3:0) Де Йонг Люк90'
|(4:0) Депай Мемфис90'
Тер Штеген Марк-Андре•Алвес Даниэл•Араухо Рональд•Пике Херард • 70'Дест Серджино•Гави 67' (Де Йонг Френки ( 67') •Бускетс Серхио 48' 87' (Гонсалес Нико ( 87') •Педри•Траоре Адама 82' (Депай Мемфис ( 82') •Обамеянг Пьер-Эмерик 86' (Де Йонг Люк ( 86') •Торрес Ферран 67' (Дембеле Усман ( 67')
Унай Симон•Лекуе Иньиго•Вивиан Даниэль•Йерай Альварес 46' (Сансет Ойян ( 46') •Баленсиага Микель • 54'Саррага Ойер 67' (Гарсия Дани ( 67') •Венседор Унай•Весга Микель 67' (Уильямс Нико ( 67') •Серрано Нико•Гарсия Рауль 46' (Иньиго Мартинес ( 46') •Вильялибре Асьер 77' (Уильямс Иньяки ( 77')
27 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).