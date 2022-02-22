Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Пранес подтвердил, что клуб вёл переговоры с де Дзерби

Бывший спортивный директор каталонской «Барселоны» Рамон Пранес рассказал о том, что летом команду мог возглавить Роберто де Дзерби. Между клубом и тренером состоялись позитивные переговоры, но в итоге итальянец оказался в донецком «Шахтёре».

«Его стиль подходит «Барселоне». Он похож на Гвардиолу. Для того, чтобы заинтересовать «Барселону», тренер должен обладать определёнными качествами. Мы говорили с ним в прошлом, и я думаю, что в будущем клуб вновь может вернуться к его кандидатуре», – заключил Пранес.

Напомним, что Рамон Пранес ушёл из должности спортивного директора «Барселоны» в ноябре 2021 года.