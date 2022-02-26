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Президент «Барселоны» Лапорта пообщался с агентом Холанна по возможному трансферу

26 Февраля 2022 • 11:08 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
5.70 4.05 1.60
27.02 19:30

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта провёл встречу с футбольным агентом Мино Райолой, клиентом которого является 21-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанн. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Инсайдер отметил, что встреча главы «Барселоны» с агентом состоялась ещё 16 февраля, и в разговоре Лапорта с Райолой обсуждали возможный трансфер Холанна из дортмундской «Боруссии». Также в разговоре стороны затрагивали и некоторые другие темы. На встрече также присутствовал директор международного сектора «Барселоны» Йорди Кройфф.

В нынешнем сезоне Холанн сыграл за «Боруссию» 20 матчей, в которых забил 23 гола. Его действующий контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Мино Райола Эрлинг Холанн
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