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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стоичков доверяет Хави

27 Февраля 2022 • 08:30 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1.55 4.05 6.10
Через 13 ч. 14 мин.

Бывший болгарский нападающий «Барселоны» Христо Стоичков внимательно следит за ситуацией в своем любимом клубе, в котором он раскрылся на все сто процентов и даже завоевал «Золотой мяч» в 1994 году, хотя это было вызвано больше его подвигами на полях США на чемпионате мира - 1994. Он доверяет нынешнему наставнику клуба Хави.

- То, что мне дала «Барселона», невозможно ни описать, ни вернуть. Она дала мне все, всю мою жизнь. Я люблю эти цвета и эту публику. Хави? Я доверяю ему, уверен, он справится. Он знает все изнутри, цитирует Стоичкова AS.

Стоичков выступал в «Барселоне» с 1990 по 1995 год, а затем провел еще сезон 1996/1997.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Христо Стоичков
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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