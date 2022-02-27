Стоичков доверяет Хави

Бывший болгарский нападающий «Барселоны» Христо Стоичков внимательно следит за ситуацией в своем любимом клубе, в котором он раскрылся на все сто процентов и даже завоевал «Золотой мяч» в 1994 году, хотя это было вызвано больше его подвигами на полях США на чемпионате мира - 1994. Он доверяет нынешнему наставнику клуба Хави.

- То, что мне дала «Барселона», невозможно ни описать, ни вернуть. Она дала мне все, всю мою жизнь. Я люблю эти цвета и эту публику. Хави? Я доверяю ему, уверен, он справится. Он знает все изнутри, цитирует Стоичкова AS.

Стоичков выступал в «Барселоне» с 1990 по 1995 год, а затем провел еще сезон 1996/1997.