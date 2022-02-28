Хави: Не проблема, если Дембеле останется

Еще недавно нападающий Усман Дембеле намеревался покинуть «Барселону», но сейчас ситуация меняется на глазах - клуб быстро прогрессирует, что заметно и в действиях футболистов, и в результатах, а Дембеле начал приносить команде очевидную пользу. В матче с «Атлетиком» он забил мяч и сделал две голевые передачи своим партнерам. И теперь наставник «Барселоны» Хави совсем не против, чтобы Дембеле остался.

- Не проблема, если он останется. Он очень напряженно работает, поэтому я защищаю его. Он способен играть всегда так, как сыграл сегодня. Он универсален, и мне подходит это, - заявил Хави, слова которого цитирует Marca.