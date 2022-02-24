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Чемпионат Испании. Ла Лига

Знаменитый немецкий нападающий «Барселоны» рассказал, почему не любил спать с Марадоной

24 Февраля 2022 • 17:36 Комментировать
Барселона
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Атлетик Б
1.57 4.00 6.00
27.02 23:00

Бернд Шустер в 80-е годы выступал в «Барселоне», и какое-то время его партнером по команде был не кто иной, как Диего Марадона. Шустер неплохо ладил с аргентинцем, но была одна причина, из-за которой долгосрочная дружба у них никак не клеилась...

- Мы с Диего были одного возраста. Мне нравилось, как он играл, и на личном уровне мы тоже быстро нашли общий язык. Первый взгляд, первое рукопожатие, первый пас... Мы стали друзьями. Много разговаривали о футболе. Но... Я был жаворонком, я рано ложился и рано вставал, а у Диего все было наоборот, и потому мы жили в разных временных измерениях, - пояснил Шустер, слова которого приводит Football Espana.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Диего Марадона Бернд Шустер
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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