Знаменитый немецкий нападающий «Барселоны» рассказал, почему не любил спать с Марадоной

Бернд Шустер в 80-е годы выступал в «Барселоне», и какое-то время его партнером по команде был не кто иной, как Диего Марадона. Шустер неплохо ладил с аргентинцем, но была одна причина, из-за которой долгосрочная дружба у них никак не клеилась...

- Мы с Диего были одного возраста. Мне нравилось, как он играл, и на личном уровне мы тоже быстро нашли общий язык. Первый взгляд, первое рукопожатие, первый пас... Мы стали друзьями. Много разговаривали о футболе. Но... Я был жаворонком, я рано ложился и рано вставал, а у Диего все было наоборот, и потому мы жили в разных временных измерениях, - пояснил Шустер, слова которого приводит Football Espana.