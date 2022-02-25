«Барселона» и «Реал» могут неожиданно обменяться спонсорами

«Барселону» одевает Nike, а «Реал» - Adidas, и такое положение вещей сохраняется с 1998 года. Но сейчас ситуация может измениться - как сообщает Sport.es, «Реал» ведет переговоры о новом контракте с Adidas, но при этом уведомил своих партнеров о том, что есть и предложение от Nike. Не исключено, что это является тактическим ходом с целью получить более выгодные условия от нынешнего партнера.

В то же время и контракт «Барселоны» с Nike истекает в 2023 году, и есть вероятность, что «Барселона» сойдется с Adidas, ввиду того, что немецкий производитель может остаться без команды. Все будет зависеть от конкретных условий, подчеркивает источник.