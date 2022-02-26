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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе одобряет возможное воссоединение с Холанном в «Реале»

26 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
5.00 4.05 1.65
Через 2 ч. 19 мин.

Мадридский «Реал» готов подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, а сам француз хотел бы выступать в одной команде с норвежцем.

Недавно стало известно об очередном отказе Мбаппе продлевать контракт с «ПСЖ», что вновь подтвердило его желание продолжить карьеру в Мадриде. «Реал» намеревается заполучить не только 23-летнего нападающего сборной Франции, но и другую молодую суперзвезду – Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Их дуэт, по мнению представителей «сливочных», будет крайне эффективным. Согласно информации Marca, сам Килиан полностью поддерживает такой расклад.

Напомним, действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает через четыре месяца. Холанн обойдётся потенциальным покупателям в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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