Мбаппе одобряет возможное воссоединение с Холанном в «Реале»

Мадридский «Реал» готов подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, а сам француз хотел бы выступать в одной команде с норвежцем.

Недавно стало известно об очередном отказе Мбаппе продлевать контракт с «ПСЖ», что вновь подтвердило его желание продолжить карьеру в Мадриде. «Реал» намеревается заполучить не только 23-летнего нападающего сборной Франции, но и другую молодую суперзвезду – Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Их дуэт, по мнению представителей «сливочных», будет крайне эффективным. Согласно информации Marca, сам Килиан полностью поддерживает такой расклад.

Напомним, действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает через четыре месяца. Холанн обойдётся потенциальным покупателям в 75 млн евро.