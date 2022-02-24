«Реал» интересуется Фабианом Руисом

Испанский защитник Фабиан Руис летом, скорее всего, покинет «Наполи», его контракт истекает, а переговоры по новому даже не ведутся. В Неаполе Руис выступает с 2018 года.

Им интересуются клубы английской Премьер-лиги, но, в то же время, Руис может вернуться в родную Испанию, тем более, что его зазывает мадридский «Реал». Игрок очень импонирует итальянскому наставнику «Реала», Карло Анчелотти, уточняет итальянский инсайдер Николо Скира. Руис также хочет поиграть в «Реале».

В текущем сезоне Руис провел 21 матч за «Наполи», забив при этом пять голов. Он привлекается в сборную Испании, проведя за нее пятнадцать матчей.