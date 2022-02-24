Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» интересуется Фабианом Руисом

24 Февраля 2022 • 10:03 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
4.90 4.05 1.65
26.02 20:30

Испанский защитник Фабиан Руис летом, скорее всего, покинет «Наполи», его контракт истекает, а переговоры по новому даже не ведутся. В Неаполе Руис выступает с 2018 года.

Им интересуются клубы английской Премьер-лиги, но, в то же время, Руис может вернуться в родную Испанию, тем более, что его зазывает мадридский «Реал». Игрок очень импонирует итальянскому наставнику «Реала», Карло Анчелотти, уточняет итальянский инсайдер Николо Скира. Руис также хочет поиграть в «Реале».

В текущем сезоне Руис провел 21 матч за «Наполи», забив при этом пять голов. Он привлекается в сборную Испании, проведя за нее пятнадцать матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
10:20 · Италия. Серия А
Корреа может вернуться в строй уже на следующей неделе
10:03 · Италия. Серия А
«Реал» интересуется Фабианом Руисом
06:49 · Италия. Серия А
Лукаку не прочь вернуться назад в «Интер», уверены в Италии
00:57 · Италия. Серия А
Гасперини: Я надеюсь, английские фанаты снесут ВАР, как они это сделали с Суперлигой 1
00:19 · Италия. Серия Б
Бывший защитник итальянской сборной и «Наполи» дебютирует в качестве тренера «Виченцы»
23 Февраля
21:56 · Италия. Серия А
Капелло в недоумении из-за критики Ибрагимовича
20:14 · Италия. Серия А
Бывший капитан «Ювентуса» находится в больнице в тяжёлом состоянии
20:00 · Италия. Серия А
Кришито близок к переходу в «Торонто»
17:17 · Италия. Серия А
​Тотти может вернуться к работе в «Роме»
16:58 · Италия. Серия А
​Жиру: «Милан» всегда был одним из самых важных клубов в мире»
15:40 · Италия. Серия А
Скаут «Милана» наблюдал за Экитике в матче «Реймса» против «Бордо»
14:47 · Англия. Кубок лиги
Кристенсен – главная цель «Интера» на лето
14:41 · Англия. Кубок лиги
Капелло: «Влахович намного лучше Лукаку в плане техники» 5
14:29 · Италия. Серия А
Перед переходом в «Рейнджерс» Диалло мог оказаться в «Сассуоло»
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилить атаку звездой из Серии А 2
Все новости
Рекомендуем