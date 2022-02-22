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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» приготовил новый контракт для Асенсио

22 Февраля 2022 • 23:30 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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26.02 20:30

В мадридском «Реале» приняли решение по полузащитнику Марко Асенсио. Футболисту удалось доказать свою профпригодность в текущем сезоне, играя важную роль в матчах команды под руководством Карло Анчелотти.

Как следствие, руководство «сливочных» приготовило для плеймейкера новый трудовой договор, передает издание AS. Действующий контракт испанца, уточним, рассчитан до середины 2023 года.

Помимо Асенсио, предложение продлить соглашение получит и вингер Винисиус Жуниор. Работа над этими сделками – приоритетная цель «Реала» на ближайшие несколько месяцев, пока не начнется летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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