​«Реал» хочет повысить отступные Винисиуса и Милитао до миллиарда евро

«Реал» в обозримом будущем хочет заключить новые контракты с защитником Эдером Милитао и нападающим Винисиусом Жуниором. Как сообщает на своих страницах портал Goal.com, мадридцы хотят связать бразильцев трудовыми соглашениями до конца сезона 2026/2027. При этом «сливочные» рассчитывают повысить не только зарплату игроков, но и их отступные, установив их на уровне одного миллиарда евро.

«Реал» на текущий момент лидирует в чемпионате Испании. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт в субботу, 26 февраля. Соперником «сливочных» будет «Райо Вальекано».