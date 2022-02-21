Азар до сих пор не забил за «Реал» в текущем сезоне Ла Лиги – позади уже 25 туров

Вингеру мадридского «Реала» Эдену Азару все никак не удается отбиться от критики в свой адрес. Испанская пресса в очередной раз обрушилась на футболиста с претензиями после игры с «Алавесом», в которой он появился на поле на пять минут.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что в текущем сезоне на счету бельгийца всего одно результативное действие в 17 поединках в Ла Лиги – он записал на свой счет ассист в одном из матчей. Стоит отметить, что после 25 туров на счету Азара только 686 сыгранных минут.

К слову, зимой вингер отказался покидать Мадрид, хотя несколько клубов проявляли к нему интерес. Он посчитал правильным остаться из-за своей беременной жены, которая в скором времени подарит ему еще одного ребенка.