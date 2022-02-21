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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар до сих пор не забил за «Реал» в текущем сезоне Ла Лиги – позади уже 25 туров

21 Февраля 2022 • 21:21 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
4.90 3.95 1.68
26.02 20:30

Вингеру мадридского «Реала» Эдену Азару все никак не удается отбиться от критики в свой адрес. Испанская пресса в очередной раз обрушилась на футболиста с претензиями после игры с «Алавесом», в которой он появился на поле на пять минут.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что в текущем сезоне на счету бельгийца всего одно результативное действие в 17 поединках в Ла Лиги – он записал на свой счет ассист в одном из матчей. Стоит отметить, что после 25 туров на счету Азара только 686 сыгранных минут.

К слову, зимой вингер отказался покидать Мадрид, хотя несколько клубов проявляли к нему интерес. Он посчитал правильным остаться из-за своей беременной жены, которая в скором времени подарит ему еще одного ребенка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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