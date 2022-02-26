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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано»

26 Февраля 2022 • 22:34 Комментировать
Райо Вальекано
0:1
Реал Мадрид
окончен

В 26-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своем поле принимал мадридский «Реал».

Первый тайм получился насыщенным на опасные моменты, шансы были как у той, так и у другой команды. На 39-й минуте Каземиро отправил мяч в сетку, но после подсказки со стороны ВАР главный арбитр встречи отменил взятие ворот, бразилец находился в положении «вне игры». Всё шло к закономерной ничьей, хозяева свои моменты не реализовывали, но класс взял своё. На 83-й минуте матча Бензема откликнулся на передачу Винисиуса и с близкой дистанции послал мяч в сетку. Минимальная победа «Реала».

Таким образом, мадридский клуб закрепился на первой строчке, а «Райо Вальекано» занимает двенадцатое место в чемпионате Испании.

 
Райо Вальекано 0:1Реал Мадрид
  83'Бензема Карим (0:1)
Зидан ЛюкаБалью Иван   65'Суарес МариоКатена Алехандро   79'Гарсия Франсиско IIIВалентин Оскар   42'  65' (Сисс Пате (  65') Комесанья СантиБебе Тьягу   72'  73' (Фалькао Радамель (  73') Трехо Оскар   57'  85' (Силла Мамаду (  85') Гарсия Альваро III  85' (Нтекья Ранди (  85') Гвардиола Серхи  73' (Паласон Иси (  73')
Запасные: Димитриевски СтолеСавельич ЭстебанМараш НиколаКевин Родригес
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерНачо ФернандесМенди Ферлан   63'Модрич Лука  88' (Камавинга Эдуардо (  88') Каземиро Карлос   58'  61' (Вальверде Федерико (  61') Кроос ТониАсенсио Марко  79' (Родриго (  79') Бензема КаримВинисиус Жуниор  88' (Себальос Дани (  88'   90')
Запасные: Васкес ЛукасЙович ЛукаФуйдиас ТониДиас МарианоАзар ЭденМарсело ВиераИско АларконВальехо Хесус
26 февраля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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окончен Мальорка 0:1 Валенсия 2.45 3.15 3.15
окончен Хетафе 2:2 Алавес 1.93 3.05 5.00
окончен Райо Вальекано 0:1 Реал Мадрид 5.00 4.05 1.65
Идет 23 минута Атлетико М 0:0 Сельта 1.57 4.10 6.20
27.02  16:00 Вильярреал ... Эспаньол 1.59 4.30 5.60
27.02  18:15 Севилья ... Бетис 1.87 3.60 4.40
27.02  20:30 Реал Сосьедад ... Осасуна 1.72 3.70 5.40
27.02  23:00 Барселона ... Атлетик Б 1.63 4.20 5.40
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