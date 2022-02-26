«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано»

В 26-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своем поле принимал мадридский «Реал».
Первый тайм получился насыщенным на опасные моменты, шансы были как у той, так и у другой команды. На 39-й минуте Каземиро отправил мяч в сетку, но после подсказки со стороны ВАР главный арбитр встречи отменил взятие ворот, бразилец находился в положении «вне игры». Всё шло к закономерной ничьей, хозяева свои моменты не реализовывали, но класс взял своё. На 83-й минуте матча Бензема откликнулся на передачу Винисиуса и с близкой дистанции послал мяч в сетку. Минимальная победа «Реала».
Таким образом, мадридский клуб закрепился на первой строчке, а «Райо Вальекано» занимает двенадцатое место в чемпионате Испании.
|83'Бензема Карим (0:1)
Зидан Люка•Балью Иван • 65'Суарес Марио•Катена Алехандро • 79'Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар 42' 65' (Сисс Пате ( 65') •Комесанья Санти•Бебе Тьягу 72' 73' (Фалькао Радамель ( 73') •Трехо Оскар 57' 85' (Силла Мамаду ( 85') •Гарсия Альваро III 85' (Нтекья Ранди ( 85') •Гвардиола Серхи 73' (Паласон Иси ( 73')
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Начо Фернандес•Менди Ферлан • 63'Модрич Лука 88' (Камавинга Эдуардо ( 88') •Каземиро Карлос 58' 61' (Вальверде Федерико ( 61') •Кроос Тони•Асенсио Марко 79' (Родриго ( 79') •Бензема Карим•Винисиус Жуниор 88' (Себальос Дани ( 88' ) 90'
26 февраля. Стадион "Кампо де Вальекас".