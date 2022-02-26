«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано»

В 26-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своем поле принимал мадридский «Реал».

Первый тайм получился насыщенным на опасные моменты, шансы были как у той, так и у другой команды. На 39-й минуте Каземиро отправил мяч в сетку, но после подсказки со стороны ВАР главный арбитр встречи отменил взятие ворот, бразилец находился в положении «вне игры». Всё шло к закономерной ничьей, хозяева свои моменты не реализовывали, но класс взял своё. На 83-й минуте матча Бензема откликнулся на передачу Винисиуса и с близкой дистанции послал мяч в сетку. Минимальная победа «Реала».

Таким образом, мадридский клуб закрепился на первой строчке, а «Райо Вальекано» занимает двенадцатое место в чемпионате Испании.