«Реал» выставил самый боевой состав против «Райо Вальекано»

Мадридский «Реал» сыграет сегодня малое столичное дерби - против «Райо Вальекано». Взаимоотношения богатого «Реала» с подчеркнуто бедным «Райо» (команда, которую поддерживают испанские коммунисты) можно назвать бескомпромиссными - обе команды охотно атакуют, в результате чего матчи между ними порой заканчиваются такими счетами, как 10:2 в сезоне 2015/2016.

Накануне встречи в рамках двадцать шестого тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» мадридцы объявили свой состав - и в него включены все лучшие игроки команды на настоящий момент.

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Каземиро, Винисиус Жуниор, Менди.