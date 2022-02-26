«Реал» подыскал замену Марсело

Левый защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия может вернуться в мадридский «Реал», воспитанником которого является.

22-летний футболист рассматривается «сливочными» как преемник всё реже появляющегося на поле Марсело, которому в мае исполнится 34 года. По сведениям AS, у «Реала» есть опция выкупа своего бывшего футболиста всего за 5 млн евро, что значительно повышает вероятность трансфера.

Фран Гарсия был подписан «Райо» из «Реала» в июле 2021 года за 2 млн евро. В текущем сезоне на счету латераля 1 гол и 1 голевая передача в 26 поединках во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 млн евро.