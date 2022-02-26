«Реал» следит за Гнабри

Вингер «Баварии» Серж Гнабри попал в список трансферных целей мадридского «Реала».

Ранее стало известно, что переговоры 26-летнего нападающего сборной Германии о продлении договора с «мюнхенцами» зашли в тупик из-за чрезмерных запросов по зарплате. Гнабри хотел бы получать 15 млн евро в год, как его одноклубники Лерой Сане и Кингсли Коман, но руководство «Баварии» пока не готово принять такие условия. По данным Sport1, за ситуацией следит мадридский «Реал», рассматривающий возможность приглашения Сержа в случае продажи Азара, Бэйла и Родриго в будущем.

Действующее соглашение Гнабри с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает немца в 70 млн евро.