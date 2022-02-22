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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мама Мбаппе может повлиять на решение игрока остаться в «ПСЖ»

22 Февраля 2022 • 14:50 Комментировать (1)
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
4.90 4.05 1.65
26.02 20:30
Французский «ПСЖ» всё ещё сохраняет шансы продлить контракт со своим звёздным нападающим Киллианом Мбаппе. Совсем недавно парижский клуб предложил футболисту зарплату в 1 200 000 евро в неделю, согласно которому игрок станет самым высокооплачиваемым в мире.
 
Адриен Гренье у себя в «Твиттере» со ссылкой на Marca заявил, что на решение Мбаппе остаться может повлиять его мать, которая очень впечатлена предложением «ПСЖ». Сообщается, что мама игрока уже не раз советовала ему продлить соглашение.
 
Сложившаяся ситуация не устраивает мадридский «Реал», руководство которого уже всерьёз опасается, что клубу не удастся подписать нападающего на правах свободного агента следующим летом.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
A-LeXX
22 Февраля 2022 в 15:28
Уже пару месяцев не читаю новостей по поводу перехода (или не перехода) Черепашки в Мадрид.
И всё делаю правильно: ничего не изменилось, сплошные бла-бла-бла
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