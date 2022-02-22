Мама Мбаппе может повлиять на решение игрока остаться в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» всё ещё сохраняет шансы продлить контракт со своим звёздным нападающим Киллианом Мбаппе. Совсем недавно парижский клуб предложил футболисту зарплату в 1 200 000 евро в неделю, согласно которому игрок станет самым высокооплачиваемым в мире.

Адриен Гренье у себя в «Твиттере» со ссылкой на Marca заявил, что на решение Мбаппе остаться может повлиять его мать, которая очень впечатлена предложением «ПСЖ». Сообщается, что мама игрока уже не раз советовала ему продлить соглашение.

Сложившаяся ситуация не устраивает мадридский «Реал», руководство которого уже всерьёз опасается, что клубу не удастся подписать нападающего на правах свободного агента следующим летом.