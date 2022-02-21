Васкес может покинуть «Реал», дабы гарантировать себе место в сборной Испании на ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес уже давно собирается покинуть клуб - слухи об этом появились еще в прошлом году. Он недоволен малым количеством игрового времени в матчах «Реала», чаще всего выходя на замену.

В нынешнем сезоне 30-летний Васкес сыграл в восемнадцати матчах чемпионата, забив всего лишь один гол - но зато это был гол в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу», и он принес «Реалу» победу в «эль класико».

Как уточняет El Nacional, Васкес переживает, что из-за отсутствия должного количества игрового времени он рискует не попасть в сборную Испании для участия в чемпионате мира 2022 года.