«Реал» всё ещё не инициировал переговоры с Модричем по новому контракту

Предстоящее лето будет напряженным для «Реала» - ожидаются приходы таких игроков, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, но, в то же время, будут и уходы таких игроков, как Марсело, Бэйл, Иско, а, возможно, кто-то еще.

Между тем нет никаких новостей по Луке Модричу - его контракт также истекает летом, и переговоры по его продлению еще не начались, пишет El Mundo Deportivo. По сути, Модрич сейчас в том же статусе, что и Бэйл, разве что играет на поле почаще, в отличие от валлийца, который уже давно представляется эдаким отрезанным ломтем.

В сентябре Модричу исполнится 37 - и, возможно, руководство «Реала» уже решило цинично избавиться от футболиста, считая, что его лучшие годы уже все равно позади.