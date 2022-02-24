«Реал» попросил Холанна остаться ещё на год в дортмундской «Боруссии»

Мадридский «Реал» попросил норвежца Эрлинга Холанна провести еще один сезон в его нынешнем клубе, дортмундской «Боруссии». Это связано с возможной покупкой Килиана Мбаппе, сообщает SER Deportivo.

Дело в том, что этот трансфер обойдётся клубу в большие деньги, и есть вероятность, что если при этом купить еще и Холанна, то попросту не получится вписаться в «финансовое окно».

Ранее появлялись сведения, что «Реал» и вовсе может отказаться от трансфера Холанна, так как норвежец слишком часто получает травмы. На его услуги, помимо мадридского «Реала», претендует также и каталонская «Барселона».